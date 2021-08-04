Актрису сериала «Убивая Еву» пригрозили убить

Во Франции арестован поклонник британской актрисы Джоди Комер, известной по сериалу «Убивая Еву», угрожавший ей убийством. Об этом сообщает The Sun.

Зловещее сообщение Комер получила в Instagram в начале июня. Она обратилась в полицию, специалисты которой вычислили владельца аккаунта — им оказался житель города Рубе на севере Франции.

Мужчину задержали рано утром, в его доме провели обыск и изъяли цифровую технику. Подозреваемого заключили под стражу, расследование ведет прокурор соседнего города Лилль

Джоди — активный пользователь социальных сетей, но она ничего не публиковала в течение шести недель, чтобы не мешать полицейским проводить расследование. На днях актриса вернулась в Instagram — сделала репост фотографии английской спортсменки Катарины Джонсон-Томпсон, выступающей на Олимпийских играх в Токио, и ограничила количество комментариев.

Ранее писательница, автор книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг рассказала об угрозах от транс-активистов.