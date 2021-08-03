Мэтт Деймон оправдался после обвинений в гомофобных высказываниях

Актер Мэтт Деймон ответил на критику после интервью, в котором признался, что перестал использовать гомофобное ругательство после просьб дочери.

Интервью с этим признанием вышло в газете Sunday Times. В нем он объяснил, что это ругательство было обычным делом, и он все пользовался им несколько месяцев назад. Теперь он опубликовал в Hollywood Reporter заявление, в котором оправдался за эту привычку. По его словам, он никогда в жизни не называл так кого-либо лично.

По его словам, ребенком он даже не знал что это обозначает. «А дочери я объяснил, что это слово использовали часто, я даже говорю его в одном из фильмов, вышедшем в 2003 году. Она не поверила, что когда-то могли так запросто ругаться. К моей радости и гордости, она четко смогла объяснить, что, каким бы распространенным оно ни было, это слово может быть обидным для членов ЛГБТ-сообщества. Я не только согласился с ней, но был восхищен ее страстью, ценностями и жаждой справедливости», — сказал он.

Мэтт Деймон подчеркнул, что не использует никаких дискриминирующих ругательств и поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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