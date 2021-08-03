Умер автор клипов «Алисы» и ДДТ Олег Флянгольц

Режиссер и клипмейкер Олег (Ольгерд) Флянгольц скончался 2 августа в возрасте 55 лет, сообщила на своей официальной странице в Facebook группа «Алиса».

В группе не назвали причину смерти Флянгольца, но в социальных сетях пишут, что он умер от остановки сердца. «Будь спокоен, дорогой Флян. Дорогой Ольгерд Рудольфович», — написали представители коллектива.

Дата и место прощания с режиссером пока неизвестны.

Олег Флянгольц снял для «Алисы» клипы «Белая невеста», «Родина», «Небо Славян», «Власть», был автором документального фильма к 30-летию группы.

Также Флянгольц снимал музыкальные видео для групп ДДТ, Tequilajazzz, НЭП, «Колибри». Снял фильм «Безразличие», получивший главный приз фестиваля «Кинотавр» в 2011 году, и документальный фильм «Просто хочешь ты знать» о Викторе Цое, вышедший в 2006 году.