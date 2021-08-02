Умер Сагинау Грант, звезда сериала «Во все тяжкие»

Актер Сагинау Грант, известный по сериалу «Во все тяжкие» и «Одинокий рейнджер», умер 1 августа в Голливуде в штате Калифорнии. Ему было 85 лет. Fox News сообщает, что артист умер во сне от естественных причин.

Грант, коренной американец, помимо актерской карьеры был потомственным вождем племени Sac&Fox Nation и активно популяризировал культуру коренного населения США по всему миру.

«Его девизом по жизни было «всегда уважать другого и ни о ком не говорить в негативном ключе», — сказала Лани Кармайкл, публицист и друг актера.

На данный момент планируется строительство памятника Сагинау Гранту в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее актер Боб Оденкерк, игравший адвоката Сола Гудмана в сериале «Во все тяжкие» был госпитализирован в Нью-Мексико.