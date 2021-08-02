Украинский военный избил танцора Нади Дорофеевой

Ночью 1 августа в драке пострадал танцор из команды украинской певицы Надежды Дорофеевой, пишет «СтарХит».

Танцовщик шоу-балета Dorofeeva Евгений выходил из клуба вместе с друзьями, когда на него набросился с кулаками незнакомец. Мужчина нанес несколько ударов и скрылся.

Вскоре выяснилось, что драку устроил сотрудник государственной охраны Украины (УГО). В организации подтвердили факт нападения. «Данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту уже проводится расследование. На время разбирательств сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей», — рассказали представители организации в соцсетях.

Cейчас Евгений находится в коме. У него диагностировано кровоизлияние в мозг, молодому человеку пришлось делать трепанацию черепа.

Ранее сообщалось, что актера «Штрафбата» нашли дома с многочисленными переломами. Полиция подозревает, что артист был избит.