Дом Курта Кобейна признали объектом культурного наследия

Дом в городе Абердин в штате Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, признали объектом культурного наследия. Об этом сообщил департамент археологии и сохранения исторического наследия штата.

Музыкант прожил в этом доме вместе с родителями с 1968 по 1984 год.

«Именно здесь молодой голубоглазый, светловолосый, энергичный мальчик с необычными артистическими способностями и широким творческим воображением начал увлекаться музыкой. Эксперименты с различными инструментами заложили основу для его дальнейшего творчества», — говорится в публикации в Facebook.

По данным Dazed, этот одноэтажный дом был построен в 1923 году. Сейчас им владеет Ли Бэкон, купивший его у семьи Кобейн в 2018 году. Мужчина активно занимается реставрацией дома, в настоящий момент она завершена на 90-95%. Ожидается, что к весне 2022 года будут проводиться бесплатные экскурсии.

Ранее сообщалось, что гитару Курта Кобейна продали за рекордные $6 млн.