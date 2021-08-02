Мэтт Дэймон заявил, что перестал употреблять гомофобные ругательства

Голливудский актер Мэтт Дэймон заявил в интервью The Sunday Times, что перестал употреблять известное всем ругательство на букву «F», поскольку его дочь объяснила ему новое значение этого слова.

По словам артистка, он не думал об этом как об оскорблении, когда рос.

«Слово, которое моя дочь называет «оскорблением гомосексуалистов», обычно использовалось, когда я был ребенком, с другим значением», — сказал Дэймон.

Он признался, что пошутил, употребив данное слово в присутствии одной из своих трех дочерей, которым от 10 до 15 лет, и она выразила ему свой протест.