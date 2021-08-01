Голливудский киноактер Джордж Клуни опроверг слухи о беременности своей супруги, Амаль Клуни, сообщает издание Metro.

«Истории о том, что Амаль Клуни беременна, не соответствуют действительности», — заявил прессе представитель Джорджа Клуни.

Ранее СМИ сообщали, что жена Джорджа Клуни, 43-летний юрист Амаль Клуни (в девичестве — Аламуддин) снова беременна близнецами.

Клуни и Аламуддин поженились в 2014 году. Тремя годами, в 2017 году позже у них родились двойняшки Элла и Александр.

По словам Джорджа Клуни, если у него в будущем еще появятся дети, он не будет выбирать им сложные и вычурные имена.

До этого Пэрис Хилтон опровергла сообщения СМИ о своей беременности. 40-летняя светская львица заявила, что планирует стать матерью в 2022 году после свадьбы.