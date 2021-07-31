Добронравов рассказал, когда выйдет последний сезон «Сватов»

Финальный сезон сериала «Сваты» ориентировочно выйдет этой осенью сообщил РИА Новости актер Федор Добронравов.

«Сваты» — украинский комедийный телесериал студии «Квартал 95». В июле 2017 года стартовали съемки седьмого сезона, но через несколько месяцев сериал был запрещен к показу на территории Украины, и съемочные работы были приостановлены.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года. Исполнившая роль Марии Ковалевой в сериале актриса Инна Королева пообещала зрителям «по-хорошему душераздирающий» финал седьмого, последнего, сезона.

В этом сезоне снялись Федор Добронравов и его сын Виктор, Татьяна Кравченко, Николай Добрынин, Людмила Артемьева. Грузинский артист Вахтанг Кикабидзе появится в кадре в эпизодической роли грузинского князя.

Ранее сообщалось, что украинцам не понравился перевод «Сватов».