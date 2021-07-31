РЖД и DJ Smash выпустили музыкальный ролик из звуков железной дороги

В России 1 августа отмечается День железнодорожника, к этому событию РЖД и композитор DJ Smash (Андрей Ширман) выпустили двухминутный музыкальный ролик из ж/д звуков. Видео опубликовано на Youtube-канале «РЖД».

Ролик смонтирован из выступления DJ Smash на крыше Казанского вокзала и кадров работы железнодорожников — проводников, машинистов, билетных кассиров, регулировщиков. Также в клипе снялись пассажиры РЖД.

Звуки, из которых составлена музыкальная композиция, — стук колес, открытие и закрытие дверей, гул проводов, голосовые объявления с вокзалов, и другие.

Видео, опубликованное 30 июля, набрало на данный момент 144 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях поддержали авторов и поздравили работников железной дороги с их профессиональным праздником.

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