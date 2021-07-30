Павел Воля рассказал о трудностях в Comedy Club

Шоумен Павел Воля рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся во время работы на шоу «Comedy Club» в шоу своей супруги Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

По словам Воли, «атмосфера юмора в светлом зале всегда сложнее» — а именно в таком зале выступали комики. Они выходили к звездам и чиновникам без затемнения.

«Приходят люди, которые сами — звезды. Они все крутые, а когда вошли в наш зал — вообще максимально крутые», — сказал он.

Еще одна сложность — еда, «вилки, тарелки и все такое».

Кроме того, выступающие ограничены во времени самовыражения, рассказал Воля: «У тебя нет времени на то, чтобы рассуждать, ходить, рассказывать какой ты... Ты вышел, у тебя 10 минут, и ушел».

Юморист поделился, что он живет и работает «в режиме Терминатора уже двадцать лет».

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