Умер занимавшийся делом Ефремова адвокат

Участвовавший в судебном процессе по делу о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым адвокат Вадим Никулин умер во сне в ночь на 30 июля, сообщает 5-tv.ru.

Смерть Никулина подтвердил его коллега, адвокат Андрей Алешки. «Позвонил Вадиму, трубку взяла жена. У меня сразу закралось дурное предчувствие. Супруга сказала фразу, которая теперь врезалась мне в память: «Мы легли спать вместе, а проснулась я одна». Это страшная трагедия, и мне не хватает слов, чтобы выразить всю свою скорбь», — поделился Алешкин, назвав Никулина прекрасным семьянином и порядочным адвокатом.

Предположительно, причиной смерти Никулина стал миокардит — поражение сердечной мышцы. Близкие утверждают, что покойный не жаловался на здоровье, вел активный образ жизни, занимался спортом, не злоупотреблял спиртным.

В деле Ефремова он выступал защитником Ирины Стерховой — гражданской жены погибшего курьера Сергея Захарова, которую не признали пострадавшей. Он инициировал в Рязани, на родине Захарова, судебный процесс с целью признания Стерховой его иждивенкой, поскольку они прожили вместе более 20 лет, в течение которых семью содержал именно погибший. «Невольно приходит мысль, что дело Ефремова оказалась зловещим для всех участвующих в процессе адвокатов. Мне вынесли предупреждение, двоих защитников лишили адвокатского статуса, а Вадим Никулин и вовсе лишился жизни», — рассуждает Алешкин.

8 июня 2020 года Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии врезался в автофургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Мужчину госпитализировали, а на следующий день он умер от полученных травм. После резонансных судебных тяжб Ефремов был приговорен к 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.