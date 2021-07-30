Оскароносного актера признали виновным в изнасиловании

Нью-Йоркский суд признал Кьюбу Гудинга-младшего виновным по гражданскому иску в изнасиловании. Об этом сообщает Reuters.

Гудинга-младшего обвинили в том, что он дважды изнасиловал женщину в номере отеля на Манхэттене в 2013 году.

«Подсудимый полностью отказался участвовать в этом деле, сделав тем самым свою вину «умышленной», — заявил окружной судья США Пол Кротти.

В публикации отмечается, что у актера будет шанс опротестовать требование жертвы в компенсации $6 миллионов за причинение «боли и страданий».

Гудинг-младший получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 1997 году за фильм «Джерри Магуайр» и сыграл О. Джей Симпсона в телевизионном мини-сериале 2016 года «Люди против О. Джей Симпсона».

Ранее актера арестовали по обвинению в том, что он приставал к женщине в баре Нью-Йорка.

По данным полиции, 29-летняя женщина пожаловалась, что Гудинг положил руку ей на грудь без ее согласия и хотел поцеловать. По словам женщины, актер был в состоянии алкогольного опьянения.

Сам Гудинг-младший отрицает обвинения и не признает себя виновным.