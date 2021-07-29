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Суд отклонил одно из 11 обвинений в отношении Вайнштейна

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Lucas Jackson/Reuters

Суд Лос-Анджелеса отклонил одно из 11 обвинений в изнасиловании, выдвинутых против кинопродюсера Харви Вайнштейна, сообщает Variety.

«Cудья Лиза Ленч согласилась снять обвинение на основании истечения срока давности, но предоставила прокурорам возможность внести поправки в обвинительное заключение и повторно подать его», — говорится в сообщении.

Заместитель окружного прокурора Пол Томпсон сообщил суду, что прокуратура внесет поправки в обвинительное заключение и повторно представит его. Адвокаты продюсера назвали решение значительным достижением, отметив, что один из пяти обвинителей был отстранен от дела. «Это хорошее начало», — сказал адвокат Марк Верксман.

Сам Вайнштейн не выступал во время слушания. Его привезли на заседание в инвалидной коляске.

На прошлой неделе кинопродюсера экстрадировали в Калифорнию, чтобы предъявить ему обвинение по 11 пунктам изнасилований пятерых женщин в период с 2004 по 2013 год. Адвокаты Вайнштейна подали апелляцию на решение калифорнийского суда об экстрадиции, так как у бывшего продюсера на фоне сахарного диабета сильно ухудшилось здоровье и ему требуется неотложная медицинская помощь. Однако в прокуратуре Нью-Йорка, где проходили предыдущие слушания по делам Вайнштейна, посчитали, что осужденный способен пройти через экстрадицию в другой штат.

Среди обвинений: четыре пункта относятся к «насильственному оральному совокуплению», четыре к «изнасилованию», два пункта к «побоям» и один – «сексуальное проникновение с применением силы». Продюсер не признал себя виновным ни по одному из вышеперечисленных случаев. В случае, если суд признает продюсера виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 140 лет лишения свободы.

В марте 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к лишению свободы на 23 года по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и за изнасилование стилистки Джессики Манн.

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