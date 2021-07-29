Ахеджакова отреагировала на проверку СК в отношении спектакля «Современника»

Проверка Следственного комитета в отношении спектакля «Первый хлеб» в театре «Современник» связана с недовольством некоторых лиц его главным режиссером Виктором Рыжаковым. Такую позицию высказала РБК народная артистка России Лия Ахеджакова.

«Кто натравил этих людей? Кто извратил все? Каких ветеранов я оскорбляю и мой автор? Мы примерно понимаем кто. Есть люди в театре, которые не хотели, чтобы Рыжаков стал главным режиссером, и это последствия», — сказала артистка.

Она пояснила, что некоторые считают, что Рыжаков незаслуженно стал главным режиссером «Современника», а ранее подобная ситуация происходила в других театрах.

«Они делали уже это в «Театре.doc». Это же терроризм, сегодня он говно будет расплескивать, а в следующий раз другую химию. У меня нет ни одного слова мата и не было, эта пьеса идет в четырех городах России давно, и никто не замечал», — пояснила она.

Ранее Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить спектакль «Первый хлеб» на предмет оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны в связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ.

Премьера спектакля «Первый хлеб» по пьесе Рината Ташимова прошла на сцене «Современника» 19 июля. В центре спектакля оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Через несколько дней общественная организация «Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини, роль которой исполняет Лия Ахеджакова.