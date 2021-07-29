Лидер Green Grey обвинил Украину в убийстве русского языка

Лидер украинской группы Green Grey Андрей Яценко в беседе с порталом strana.ua рассказал о своем отношении к запрету выступать с песнями на русском языке.

Он предположил, что его группе отказали в выступлении на концерте в честь Дня независимости Украины из-за просьб авторитетных артистов. «У меня есть информация, что топовые украинские артисты шантажировали офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами. То есть нами. Информация из очень достоверного источника», — поделился он.

По мнению Яценко, на Украине русский язык целенаправленно «убивают». Действия властей Украины он сравнил с действиями нацистов в Германии. «Еще пять-шесть таких вот Дней независимости, и мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев», — сказал музыкант.

Ранее в офисе Зеленского объяснили отмену выступления Green Grey.