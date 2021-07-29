Клип «Never Gonna Give You Up» Рика Эстли набрал миллиард просмотров на YouTube

Клип британского певца Рика Эстли «Never Gonna Give You Up», вышедший в 1987 году, преодолел отметку в миллиард просмотров 28 июля. Об этом сообщает DTF.

В публикации говорится, что в течение последних нескольких часов композицию массово прослушивали пользователи сети, которые заметили, что скоро клип наберет миллиард просмотров. Как пишет интернет-ресурс, из-за этого миллиардный просмотр скорее всего не связан с мемом «рикроллинг» — когда собеседнику отправляют ссылку на клип «Never Gonna Give You Up» под видом любой другой.

27 июля 2021 года дебютному синглу Рика Эстли исполнилось 34 года. В 1987-м композиция стала мировым хитом, заняв первую строчку в чартах 25 стран, включая США, Великобританию и Германию спустя несколько недель после релиза, уточняет автор публикации.

Ранее клип корейского бойз-бэнда BTS о конце пандемии Permission to Dance («Разрешение танцевать») за шесть часов набрал 30 млн просмотров и оказался во вкладке «в тренде» на YouTube.