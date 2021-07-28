Бывшему мужу Айзы дали тюремный срок в Индонезии

Телеведущая и рэперша Айза Долматова у себя на YouTube подтвердила, что ее бывший муж, Дмитрий Анохин, получил тюремный срок в Индонезии.

Анохина задержали в марте при въезде на Бали. С ним была подруга, пару обвинили в подделке ПЦР-тестов на коронавирус, и вместе с Еленой Мух он был приговорен к восьми месяцам заключения.

Айза обратилась к президенту Индонезии с просьбой отпустить экс-супруга. «Вы сами являетесь отцом. Родители у Дмитрия очень старые и они нуждаются в материальной поддержке, поддержке Дмитрия. Он один в семье. На протяжении четырех месяцев мы не можем выйти на связь с Дмитрием и Еленой. Мы очень сильно переживаем, их семьи ждут их дома. Джоко Видодо, со всем уважением, очень прошу о помиловании для отца моих сыновей», — сказала Айза.

В записи приняли участие 11-летний сын Айзы от рэпера Гуфа Сами и 4-летний сын от Анохина Элвис. Оба они назвали Анохина папой и попросили президента Индонезии выпустить мужчину.

Ранее сообщалось, что на Бали задержали преступную группировку российских туристов.