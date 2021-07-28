«Речь о тюрьме»: Бритни Спирс подозревает отца в краже миллионов долларов

Адвокат певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт потребовал у суда заменить управляющего финансами артистки отца лицензированным юристом Джейсоном Рубином, сообщает The Sun со ссылкой на соответствующие документы.

При этом близкий к делу источник заявляет, что юрист должен будет не только управлять финансами Бритни, но и расследовать то, как с ними обращались. «Она зарабатывала миллионы долларов, которые ее адвокату кажутся неучтенными, Бритни не знает, куда они делись», — говорит инсайдер.

Если деньги действительно были украдены или использовались незаконно, юрист должен будет найти ответственного за это. «Опекун не может пользоваться счетом опекаемого как банкоматом. Нужно соблюдать протоколы, иначе это грозит уголовной ответственность. Речь идет о тюрьме для любого, кто мог пользоваться ее деньгами незаконно», — заявил источник.

23 июня Бритни Спирс выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи с призывом прекратить многолетнее опекунство ее отца Джеймса Спирса над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам и лечению и что отец травмировал ее своим контролем. По словам 39-летней артистки, родитель наказывал ее за отказ выполнять его требования, из-за чего она чувствовала себя «порабощенной».

Также в своих показаниях Спирс жаловалась на невозможность реализовывать собственные желания, например, сделать перерыв в работе, выйти замуж или снова родить ребенка. Все решения зависели от опекуна.

Ранее мать Бритни Спирс спросили о скандале с опекой.