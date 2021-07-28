Forbes: Моргенштерн и Бузова вошли в топ-3 самых успешных звезд России

Издание Forbes составило список из 50 самых успешных звезд в России.

В первую тройку, уступив лидерство бывшему чемпиону UFC, спортсмену Хабибу Нурмагомедову, вошли рэпер Алишер Моргенштерн и телеведущая и певица Ольга Бузова.

Доход Моргенштерна за последний год оценили в $7,4 млн, Бузовой — в $3,3 млн. Из артистов и телезвезд в топ-10 также прорвались рэпер Тимати, музыкант Сергей Шнуров, журналистка Ксения Собчак, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и поп-исполнительница Полина Гагарина.

Составители рейтинга учитывали два фактора: доходы звезд за год и их популярность, зависящую от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube. За доход считался общий объем гонорарных выплат, которые производились в адрес звезды с 1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года без распределения доходов между знаменитостью и продюсерами и агентами. Подсчитывался только гонорар, полученный за эксплуатацию таланта.

Ранее сообщалось, что Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом.