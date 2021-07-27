Егор Крид организовал многотысячную акцию в поддержку МакSим

Поп-исполнитель Егор Крид посвятил номер госпитализированной певице МакSим (настоящее имя Марина Абросимова).

На своем концерте, где присутствовало несколько тысяч человек, Крид включил песню «Отпускаю» из альбома МакSим «Трудный возраст». Видео выступления размещено в Instagram певца.

Крид подпевал артистке в микрофон, его поддерживали зрители, зажегшие фонарики на своих телефонах. «Сегодня с поклонниками хочу поддержать одну очень сильную девочку! МакSим, держись, мы с тобой», — написал Крид.

16 июня 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Незадолго до этого, уже плохо себя чувствуя, она выступала на концерте. Тест на коронавирус у певицы был отрицательным. C 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы.

Ранее менеджер МакSим опровергла полный вывод певицы из медикаментозного сна.