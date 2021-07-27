Amazon опубликовал тизер Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time

Amazon Prime Video в своем Twitter опубликовал тизер анимационного фильма Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time, являющегося ремейком культового аниме 90-х.

По данным стримингового сервиса от Amazon, финальная версия фильма Rebuild of Evangelion (в который войдут все выпущенные части) выйдет 13 августа, с озвучкой на десяти языках и с субтитрами на 28 языках.

«Я хотел бы поблагодарить всех поклонников Евы в мире за вашу постоянную поддержку. Мы искали лучший способ предложить фильм зарубежным фанатам как можно раньше в сложной ситуации с кинотеатрами во время COVID-19, и рады, что нашли Prime Video в качестве партнера для его трансляции по всему миру. Мы настоятельно рекомендуем посмотреть его на большом экране телевизора, чтобы получить наилучшие впечатления от просмотра», — заявил создатель фильма и сериала Хидэаки Анно.

В 2020 году культовому мультсериалу «Евангелион» исполнилось 25 лет.