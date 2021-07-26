Названо время выхода нового фильма о Джеймсе Бонде

Создатели нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» подтвердили время выхода картины.

В тизере, опубликованном в Twitter проекта, указано, что лента выйдет в октябре и только в кинотеатрах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что кинокомпания MGM провела переговоры с корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма о Бонде на стриминговой платформе. По данным агентства, представители кинокомпании отказались комментировать переговоры, однако заявили, что фильм «не продается».

Изначально мировая премьера картины «Не время умирать» была запланирована на апрель 2020 года, однако на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции была отложена до 2 апреля 2021 года, а после назначена на сентябрь. В начале 2021 года авторы картины впервые заговорили о том, что картина выйдет в октябре. Режиссером фильма стал Кэри Фукунага, роль Джеймса Бонда вновь исполнит актер Дэниел Крэйг.