Состояние МакSим продолжает улучшаться

Представить певицы МакSим в беседе с РИА «Новости» рассказала, что состояние госпитализированной с пневмонией артистки постепенно улучшается.

16 июня 38-летнюю певицу МакSим госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Незадолго до этого, уже плохо себя чувствуя, она выступала на концерте. Тест на коронавирус у певицы был отрицательным. C 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы.

23 июля директор певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии здоровья артистки. «Могу точно сказать: у Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала она. Она добавила, что организм певицы заметно ослаб, но «то, что мы двигается в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт».