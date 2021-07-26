Умерла актриса из сериала «Мухтар» Зинаида Пасютина

Ушла из жизни актриса театра и кино Зинаида Пасютина, сообщается на сайте Белорусского государственного университета культуры и искусств (БГУКИ).

Артистка умерла на 75-м году жизни, причины ее смерти не уточняются.

«Более 40 лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству и Белорусскому государственному университету культуры и искусств, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность», — говорится в публикации.

Пасютина работала в Свердловском драматическом театре имени Чехова и Брянском театре имени Алексея Толстого. Также она снималась в таких картинах, как «Мухтар. Новый след», «Любовник», «Любовь из пробирки», «Фабрика грез» и других.