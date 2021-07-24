ЮНЕСКО пригрозила лишить Стоунхендж статуса объекта всемирного наследия

ЮНЕСКО предупредила британские власти, что мегалитическое сооружение Стоунхендж может лишиться статуса объекта всемирного наследия из-за строительства рядом с ним автомобильного тоннеля. Об этом сообщает The Guardian.

«Вызывает сожаление тот факт, что, несмотря на знаковый статус объекта, [британским правительством] по-прежнему используется аргумент о том, что увеличение длины туннеля не оправдано из-за финансовых затрат», — говорится в заявлении.

ЮНЕСКО отмечает, что в 2022 году Стоунхендж внесут в список объектов, находящихся на грани исчезновения. Если и после этого проект тоннеля не пересмотрят, то каменное сооружение перестанет быть объектом всемирного наследия.

Таким образом, у Великобритании еще есть время, чтобы углубить проходящий близко к памятнику тоннель. В настоящее время суд Соединенного Королевства рассматривает заявление группы активистов, оспаривающих законность строительства.

Ранее из списка всемирного наследия был исключен другой британский объект — «Ливерпуль — город мореходов и торговцев». Это было связано с масштабной перестройкой порта города, нарушившей подлинность и целостность объекта.