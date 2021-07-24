Украинский телеканал показал «Сватов» на русском языке после критики зрителей

Украинский сериал «Сваты» решили показывать на русском языке, сообщает «Украина.ру».

Первая серия нового сезона сериала на телеканале «1+1» появилась на украинском языке, однако на следующий день герои шоу уже снова заговорили на русском.

«Компания приняла решение постепенно переходить на украинский язык в фильмах и сериалах. В дальнейшем такие продукты будут транслироваться на языке оригинала в рамках действующего законодательства. Это решение не в последнюю очередь обусловлено негативной реакцией на дублированный продукт со стороны большой части наших зрителей, которые исторически привыкли к просмотру любимых фильмов и сериалов именно в том виде и с тем колоритом, с которым продукт был создан изначально», — рассказали на телеканале.

16 июля на Украине начала действовать норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», каналы, проводившие эфир на русском языке, были вынуждены перейти на украинский.

Ранее сообщалось, что украинцам не понравился перевод «Сватов».

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95», снимается с участием российских актеров, выходит с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы сериала планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.