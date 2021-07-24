Фанат Канье Уэста продает воздух с презентации альбома за $3333

Поклонник Канье Уэста пытается нетрадиционным способом заработать несколько тысяч долларов после посещения мероприятия по прослушиванию нового альбома «Donda». Об этом рассказали в фан-аккаунте певца Photos of Kanye West.

В пятницу 23 июля в сети начал распространяться скриншот объявления с eBay — пакет-зиплок с воздухом с мероприятия имеет стартовую цену $3333,33 плюс $4 за доставку. Осталось четыре дня для ставок.

Это не первый случай, когда фанат Канье пытается продать «упакованный» воздух — еще в 2015 году кто-то заработал более $60 тыс., продавая воздух с турне «Ye's Yeezus Tour», которое началось в октябре 2013 года и завершилось в сентябре 2014 года.

Ранее Канье Уэст раздал пять тысяч билетов на презентацию нового альбома — рэпер представил пластинку «Donda» на стадионе Mercedes Benz в Атланте. Альбом назван в честь матери Уэста Донды, которая умерла в 2007 году в возрасте 58 лет от осложнений после пластической хирургии.