Опубликованы первые фото актрисы Пересильд и режиссера Шипенко в скафандре

В «Роскосмосе» выложили первые фотографии актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко в скафандрах, которые были сделаны во время тренировки на тренажере космического корабля «Союз МС». Кадры опубликованы на сайте госкорпорации.

Тренировка длилась четыре часа, в ней также принимал участие космонавт Антон Шкаплеров.

«В ходе практического занятия экипаж выполнял операции по подготовке к старту и выведению корабля на орбиту, осуществлял контроль состояния систем корабля и проводил проверку его герметичности после отделения от ракеты-носителя», — отмечается в сообщении.

Кроме того, под руководством Шкаплерова экипаж успешно провел тренировку по сближению с Международной космической станцией (МКС), ее облету и ручному причаливанию.

Ранее заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев рассказал, что еда для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которым предстоит участвовать в съемках фильма «Вызов» на борту Международной космической станции (МКС), полетит вместе с ними.

Старт экспедиции на Международную космическую станцию запланирован на 5 октября 2021 года и будет осуществлен с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19». Первый художественный фильм в космосе снимут госкорпорация «Роскосмос», Первый канал и студия Yellow, Black and White.