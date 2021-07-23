Волочкова не стала вакцинироваться из-за боязни ВИЧ

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью для RTVI объяснила, почему не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Артистка заявила, что не хочет рисковать своим организмом, и сослалась на некие передачи и высказывания «западных исследователей», которые настроили ее против прививки. «Еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить», — сказала Волочкова. Кроме того, балерина считает, что вакцина якобы может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Исследований, которые доказывали бы позицию Волочковой, сейчас нет.

Ранее музыкант Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных посетителей.

Он сказал, что не будет играть там, где есть «дискриминированная публика».