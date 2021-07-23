news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Полиция задержала бывшего участника «Дома-2», посадившего сына за руль 16:54
Мишустин поручил заместителям курировать ликвидацию ЧП на Транссибе 16:46
Набиуллина заявила о снижении цен на «борщевой набор» 16:41
В Польше пообещали разместить танки «Абрамс» в России 16:39
Фигуристка Медведева обратилась к российским олимпийцам 16:36
На Украине признали невозможность вступления в НАТО 16:32
Регулятор ЕС одобрил вакцину Moderna для детей с 12 лет 16:32
Литве не хватает колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией 16:22
На Первом канале рассказали, почему не показали выход сборной Украины... 16:18
Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56 16:11

Волочкова не стала вакцинироваться из-за боязни ВИЧ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью для RTVI объяснила, почему не хочет вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Артистка заявила, что не хочет рисковать своим организмом, и сослалась на некие передачи и высказывания «западных исследователей», которые настроили ее против прививки. «Еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить», — сказала Волочкова. Кроме того, балерина считает, что вакцина якобы может спровоцировать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Исследований, которые доказывали бы позицию Волочковой, сейчас нет.

Ранее музыкант Эрик Клэптон отказался от выступлений на площадках, пускающих только вакцинированных посетителей.
Он сказал, что не будет играть там, где есть «дискриминированная публика».

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«В Москве берут дороже»: как россияне покупают справки о вакцинации
Экс-следователь рассказал, как ловят медиков, продающих сертификаты о вакцинации
Россияне зажгли на параде атлетов: в Токио открываются летние Олимпийские игры. LIVE
Церемония открытия Олимпиады-2020 в Токио. ОНЛАЙН
«Никогда не сможем прийти к окончательному суждению»: как спецслужбы США ищут происхождение коронавируса
Глава ЦРУ заявил об отсутствии у США точных данных о происхождении COVID-19
Набиуллина заявила о снижении цен на «борщевой набор»
ВЦИОМ: 75% россиян отрицательно относятся к однополым бракам
Собянин заявил, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом
На сестру Запашных подали заявление в полицию по факту рукоприкладства
Новости и материалы
Полиция задержала бывшего участника «Дома-2», посадившего сына за руль
Мишустин поручил заместителям курировать ликвидацию ЧП на Транссибе
В Польше пообещали разместить танки «Абрамс» в России
Фигуристка Медведева обратилась к российским олимпийцам
На Украине признали невозможность вступления в НАТО
Регулятор ЕС одобрил вакцину Moderna для детей с 12 лет
Литве не хватает колючей проволоки для забора на границе с Белоруссией
На Первом канале рассказали, почему не показали выход сборной Украины на открытии ОИ
Число жертв наводнений в провинции Хэнань в Китае увеличилось до 56
Знаменосцы сборной России заявили, что «разделили нагрузку» от флага
Эксперт рассказал, в какую криптовалюту выгодно вложиться нынешним летом
Знаменосцы сборной России рассказали о впечатлениях с церемонии открытия Игр
Лавров рассказал, почему на Западе не любят Россию
В Брянской области сотрудники больницы уничтожали вакцину от коронавируса
Первый канал ушел на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Игр
Ангар горит в Петербурге на площади 1,4 тысячи «квадратов»
США обсудили с Польшей борьбу с «российской агрессией»
Набиуллина надела брошь с тучей и дождиком после повышения ключевой ставки
Все новости
Попка — не дурак: какаду учат друг друга рыться в помойках
Ученые три года подглядывали, как какаду открывают мусорные баки
На сайтах крупных СМИ появилось порно. Во всем виноваты старые домены
ИБ-эксперты объяснили, как порноролики проникли в веб-версии Washington Post и The Verge
Эффективность «Спутника Лайт» и прививки детям. Новое по вакцинации в России
В Минздраве рассказали, когда опубликуют итоговый отчет по российским вакцинам
Плейлист недели: Monatik, Artik & Asti, Сюзанна и Канье Уэст
Artik & Asti выпустили юбилейный альбом «Миллениум X»
Уменьшает опухоль на треть: создано устройство для лечения рака мозга
Ученые придумали, как убивать глиобластому с помощью магнитного поля
Дороги размывает, мосты падают. Забайкалье накрыло стихийное бедствие
Железнодорожный мост на Транссибе обрушился из-за паводка
Какие компенсации Украина хочет получить от Запада из-за «Северного потока — 2»
В Госдуме заявили о непомерных аппетитах Киева по «Северному потоку — 2»
Как пандемия повлияла на отношение женщин к макияжу
Мультипродукты стали новым трендом в бьюти-индустрии
ФНС призывает автомобилистов утилизировать олдтаймеры
Налоговики склоняют владельцев к утилизации возрастных машин
Фары проверят по осени. Камеры научились определять, включены ли ходовые огни
В 12 регионах камеры начнут штрафовать за выключенные фары
По всем фронтам: как Россия противостоит Украине в Европе
Российская делегация пригрозила покинуть форум ОБСЕ по безопасности
Что известно о группировке, пытавшейся взорвать здание полиции
Еще семь человек задержаны за подготовку теракта в здании полиции в Кисловодске
«Помочь себе могу лишь я сама»: 10 лет со дня смерти Эми Уайнхаус
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях