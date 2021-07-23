Представитель МакSим прокомментировала слухи о результатах КТ певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская в беседе с РИА «Новости» прокомментировала слухи о результатах компьютерной томографии певицы.

Результаты КТ для прессы ранее комментировал пульмонолог Вячеслав Овечкин. Причастность Овечкина к лечению певицы она опровергла. «Нет. Наши врачи дают информацию только родителям, а не журналистам», – сказала она.

Состояние МакSим, по словам Богушевской, остается «стабильно тяжелым».

Врач Овечкин заявлял, что в легких МакSим увеличивается количество жидкости, и процесс разрушения органа, говорил он, уже начался.

16 июня 38-летнюю певицу МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) госпитализировали с диагнозом «пневмония с сильным поражением легких и низкой сатурацией». Тест на коронавирус у певицы был отрицательным. C 19 июня артистка находится в состоянии искусственной комы.

Ранее представитель МакSим объяснила, как появляются слухи о состоянии певицы.