Звезда «13 причин почему» стала трансгендерной женщиной и развелась

Американский актер Томми Дорфман в интервью изданию Time совершил каминг-аут как трансгендерная женщина.

Звезда сериала «13 причин почему» попросила теперь обращаться к ней в женском роде. Она уже год идентифицирует себя как женщину и уже совершила трансгендерный переход, заявила звезда сериала «13 причин почему». Она попросила обращаться к ней в женском роде.

Внимательные подписчики Дорфман уже заметили, что на фотографиях в Instagram ее фигура и внешность начали меняться. «Кое-чего я не могла себе позволить — исчезнуть на пару лет и вернуться с новыми именем, лицом и телом. Но все так, как я хотела», — объяснила она.

Томми призналась, что ей пришлось расстаться с мужем Питером Зуркуленом. Отношения с Зуркуленом длились 9 лет, а брак — 5. «Я его очень люблю, но как трансгендерная женщина я ищу партнера, который не обязательно должен быть мужчиной-геем. Мы здорово поговорили и решили остаться друзьями», — сказала актриса.

Имя Дорфман менять не планирует. Сейчас она уже получила новую женскую роль — в фильме Лины Данэм.

29-летняя Томми Дорфман известна прежде всего по сериалу «13 причин почему», где в 2017 году она сыграла поэта-школьника Райана Шейвера. Также она играла в проектах «Ненасытная», «С любовью, Виктор», «Американская принцесса» и «Девственница».

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