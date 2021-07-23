Юрий Дудь пришел в суд на рассмотрение дела о пропаганде наркотиков

Журналист Юрий Дудь пришел в суд на рассмотрение административного дела о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дело рассматривается в Зюзинском суде Москвы. Дудю вменяют статью о пропаганде наркотических средств с использованием интернета, ему грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.

Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета направили в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России просьбу о проверке одного из выпусков YouTube-шоу «вДудь». Речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, известным как Ивангай. В беседе с Дудем он рассказал о своем опыте употребления наркотиков. Запись разговора была опубликована на YouTube за две недели до обращения Лиги безопасного интернета к правоохранителям.

Перед обсуждением опыта употребления запрещенных веществ на экране появилось сообщение: «Наркотики — зло. Не употребляйте их!» В ходе беседы некоторые высказывания Ивангая перематывались с отметкой «Тут идут слова, которые российское законодательство может посчитать призывом к употреблению. Поэтому мы перематываем их».

До этого фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн. Суд признал его виновным по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств» из-за треков «Розовое вино 2» и Family.