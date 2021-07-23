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Сестру братьев Запашных уволили из Омского цирка за прогулы и жестокое обращение с животными

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Глеб Гаранич/Reuters

Росгорцирк заявил об увольнении сестры братьев Запашных Марицы и ее сына Дана из Омского государственного цирка. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отмечается, что заслуженных артистов России уволили за множественные прогулы рабочего времени и антигуманные методы дрессировки животных.

«Никаких объяснений по выявленным фактам прогулов артисты Марица и Дан Запашные не предоставили. А в ходе работы комиссии ФКП «Росгосцирк» Марица Запашная допустила рукоприкладство в отношении начальника отдела кадров и социального развития Наталии Шевченко», — говорится в сообщении Росгорцирка.

Отмечается, что камерами наблюдения были выявлены факты жестокого обращения Марицы Запашной с животными.

В Росгорцирке добавили, что трудовые договора с артистами были расторгнуты. При этом, все животные, участвующие в их номерах, могут остаться в Омском цирке, на полном довольствии госкомпании.

Ранее дрессировщик, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный в беседе с «Газетой.Ru» подтвердил, что будет баллотироваться в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по одномандатному округу в Удмуртии.

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