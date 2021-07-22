Первый продюсер Натали умер после заражения COVID-19

В Москве умер первый продюсер Натали — 59-летний Валерий Иванов, также работавший с группами «Стелла» и «Мираж», певицей Мариной Хлебниковой.

О смерти продюсера сообщил исполнитель Алексей Ростов, карьере которого также помогал покойный. В Instagram он написал, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции COVID-19. «Говоря о Валере Иванове, необходимо отметить его редкие человеческие качества — кристальную честность и порядочность, что во все времена было огромной редкостью в мире под названием «шоу-бизнес». Это невероятно тяжелая утрата…» — поделился Ростов.

О дате и месте прощания с Валерием Ивановым пока не сообщается.

Во время сотрудничества с Ивановым Натали записала свои хиты «Ветер с моря дул», «Черепашка», «Считалочка» и «Гармония». В 2014 году продюсер заявлял, что хочет подать на певицу в суд и забрать права на интеллектуальную собственность. Натали смерть бывшего продюсера пока не комментировала.