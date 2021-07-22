СМИ: Zivert сорвала свой корпоратив в Турции

Российская певица Zivert (Юлия Зиверт) отказалась выступать на корпоративе в Турции, гонорар за который уже был выплачен, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что Zivert пригласили выступить в Бодрум, за выступление было заплачено €12 тыс.

Певица приехала в аэропорт Внуково вместе со своей командой, однако, по данным издания, отказалась в течение двух часов ждать подготовку частного борта и уехала.

Утверждается, что деньги организаторам представители артистки не вернули и не выходили на связь больше месяца. Сейчас организаторы концерта обратились к юристу Александру Добровинскому, стороны пытаются прийти к мирному соглашению.

Ранее продюсер Яна Рудковская ответила на обвинения в адрес ее подопечного Димы Билана, которого лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский обвинял в срыве концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Покровский утверждал, что на концерте Билана не соблюдались антиковидные меры, вследствие чего площадка была закрыта.