Вайнштейн отрицает свою вину в сексуальном насилии

Кинопродюсер Харви Вайнштейн отказался признавать себя виновным по 11 обвинениям в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Fox News.

Заседание прошло в Лос-Анджелесе. Продюсеру было предъявлено четыре обвинения в изнасиловании и еще семь — в других преступлениях сексуального характера. Они касаются пяти женщин, до которых Вайнштейн домогался в промежутке с 2004 по 2013 год. Среди обвинений: четыре пункта относятся к «насильственному оральному совокуплению», четыре к «изнасилованию», два пункта к «побоям» и один – «сексуальное проникновение с применением силы».

Продюсер не признал себя виновным ни по одному из вышеперечисленных случаев. В случае, если суд признает продюсера виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 140 лет лишения свободы.

В марте 2020 года Верховный суд штата Нью-Йорк приговорил Вайнштейна к лишению свободы на 23 года по делу об изнасиловании и принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли и за изнасилование стилистки Джессики Манн.