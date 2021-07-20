Умер певец шансона Геннадий Жаров

В возрасте 72 лет умер известный певец Геннадий Жаров, автор песен «Ушаночка», «Телогреечка» и «Аксинья». Об этом сообщает в своем Instagram «Радио Шансон».

«Радио Шансон выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Геннадия Викторовича, а также всем поклонникам творчества шансонье. Вечная память», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины смерти музыканта пока не установлены.

Геннадий Викторович Жаров (настоящая фамилия Сильчук) — советский и российский певец, автор песен в жанре русский шансон. Первые песни Жаров начал писать в начале 1970-х. В 1992 году основал группу «Амнистия-2». В том же году выпускает альбом «Ушаночка», который и принес музыканту известность. Дипломант премии «Шансон года», много гастролировал, как сольно, так и с группой. Играл на бас-гитаре и губной гармошке.

Также писал песни для своей дочери Алены Жаровой, у которой в 2006 году вышел диск «Алые паруса».