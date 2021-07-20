МХАТ не продлил договор с Бузовой на новый сезон

В МХАТ им. Горького опровергли информацию о подписании нового контракта с певицей Ольгой Бузовой. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

«На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю «Чудесный грузин»», — сказала пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина.

Ранее несколько СМИ написали, что МХАТ заключил новый контракт с Ольгой Бузовой на участие в спектаклях «Чудесный грузин» в сентябре. По информации «Национальной службы новостей», за два выступления артистка получит около 234 тыс. рублей.

Премьерные показы «Чудесного грузина» драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой прошли 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина.