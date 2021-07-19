Бывшая невестка Бондарчука ждет третьего ребенка

Экс-невестка Федора и Светланы Бондарчук Тата Мамиашвили рассказала в Instagram о третьей беременности и показала селфи с мужем.

Размер живота Мамиашвили позволяет заключить, что Тата и ее супруг Филипп Фролов станут родителями уже очень скоро. «С Днем Рождения, мой самый лучший человек! Подарок с меня!» — обратилась к супругу Мамиашвили.

В октябре 2020 года Тата Мамиашвили тайно вышла замуж за музыканта Филиппа Фролова. Встречаться с ним она начала сразу после развода с Сергеем Бондарчуком.

В браке с Бондарчуком у Мамиашвили родилось двое дочерей — Маргарита и Вера. Экс-супруги продолжают совместное воспитание девочек.

Ранее СМИ сообщили, что актриса Скарлетт Йоханссон ждет второго ребенка. У Йоханссон есть шестилетняя дочь Роуз от второго брака с журналистом Роменом Дориаком. Замуж за 39-летнего комика и сценариста шоу Saturday Night Live Колина Жоста она вышла в октябре 2020 года.