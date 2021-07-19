HBO купил права на показ «Перевала Дятлова»

Американский стриминговый сервис HBO Max купил права на показ российского сериала «Перевал Дятлова», пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании 1-2-3 Production.

Как уточнили в пресс-службе, дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку на показ драматического сериала режиссеров и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max).

Ранее немецкое подразделение компании Walt Disney купило права для канала FOX Germany, где показ «Перевала Дятлова» начался с 5 июля.

Сразу после прямой трансляции серии будут доступны на каналах Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket в Германии и Sky X в Австрии, в Megathek на MagentaTV, а также на Vodafone Select и GigaTV. «Жители Скандинавских стран, включая Данию, Исландию, Норвегию, Швецию и Финляндию – могут посмотреть его на VOD-платформе Cirkus, а зрители США и Канады – со 2 сентября на североамериканском стриминговом сервисе Topic, где проект выходит в эксклюзивной линейке Topic Originals», — говорят в компании.

Кроме того, сериал покажут на национальном эстонском телевидении ERR. Переговоры продолжаются с вещателями на территориях Восточной Европы и Польши.

Ранее сообщалось, что Netflix впервые заказал сериалы у российских продюсеров.