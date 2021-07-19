«Черная вдова» снова возглавила российский прокат

Супергеройский фильм «Черная вдова» во второй раз подряд стал лидером российского проката, передает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные данные.

Экранизация комикса Marvel собрала 123 млн руб. за период с 15 по 18 июля. Главная героиня фильма Кейт Шортланд — Наташа Романофф, которую играет Скарлетт Йоханссон. Ей предстоит столкнуться со своим прошлым и узнать много нового о своих друзьях.

На втором месте оказался мультфильм «Космический джем: Новое поколение» Эндрю Доджа. Он за уик-энд собрал 81 млн руб. По сюжету, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в исполнении настоящего чемпиона Леброна Джеймса отправляется в сказочный мир ради спасения сына. Ему нужно вместе с мультяшками выиграть бой у цифровых копий известных спортсменов.

Мультфильм «Лука» режиссера Энрико Касароса собрал 24,2 млн руб. и занимает третью строчку. Главные герои мультфильма — морские монстры, пытающиеся жить жизнью обычных мальчиков.

В премьерные выходные «Черная вдова» собрала в российском прокате 284,7 млн руб.