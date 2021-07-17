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В Казахстане трактор снес памятник Виктору Цою

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В соцсетях появилось фото упавшей скульптуры Виктору Цою в городе Алматы. На это обратил внимание казахский журналист Руслан Бахтигареев.

«В Алматы снесли памятник Виктору Цою. Это не кликбейтный заголовок, это констатация факта. Слушайте, ну когда уже кончится этот бардак? Кончится это наплевательское отношение к памятникам? Снес Виктора Цоя и стоит оглядывается — никто не увидел, никто не заметил?», — написал он на своей странице в Facebook.

По словам других очевидцев, водитель коммунальной машины случайно задел скульптуру. Позже рабочие вернули памятник на место и огородили его конусами и лентой.

В Алматы памятник появился в 2018 году — тогда фильму «Игла», снятому казахстанским режиссером Рашидом Нугмановым, исполнилось 30 лет.

Памятник Цою создал мастер из Санкт-Петербурга.

Скульптуру установили по ул. Тулебаева, где и были сняты финальные кадры фильма. Главные роли исполнили рок-музыканты — Цой и Петр Мамонов.

Цой погиб в автокатастрофе в августе 1990 года. Мамонова не стало 15 июля, накануне прошло прощание с артистом.

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