Голливудский ремейк «Иронии судьбы» могут показать на Netflix

Видеостриминговый сервис Netflix заинтересовался романтической комедией About Fate, являющейся ремейком фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом сайту «Бюллетень кинопрокатчика» рассказал режиссер фильма Марюс Вайсберг.

Главные роли в голливудском ремейке будут исполнять актеры Эмма Робертс и Томас Манн.

«Предложение сделано на весь мир, а я бы очень хотел, чтобы это кино вышло на нашем рынке. Но структурировать так сделку с платформой крайне сложно», — уточнил Вайсберг.

По его словам, картина будет включать в себя отсылки к оригинальному фильму. Режиссер также намерен снять совершенно другое кино, сохранив атмосферу комедии Рязанова.

Дата премьеры новой ленты пока не уточняется.

Ранее были опубликованы новые фото со съемок голливудской «Иронии судьбы». Девушку Марго (Надя в советском фильме) играет 30-летняя Эмма Робертс. На фотографиях она запечатлена с 29-летним Томасом Манном — он играет «Женю».