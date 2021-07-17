Менеджер МакSим отреагировала на стих Шнурова об ожидании смерти певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская прокомментировала стих музыканта Сергея Шнурова, в котором он высказался на тему того, как «все ждут» смерти певицы. Об этом девушка написала в Stories на своей странице в Instagram.

«Молодец! А для тех, кто не вчитывается, считая, что Шнуров оскорбляет МакSим, советую перечитать несколько раз», — посоветовала Богушевская.

Ранее музыкант Сергей Шнуров отреагировал на смерть своего коллеги Петра Мамонова стихотворением в своем Instagram, упомянув также певицу МакSim.

«Все ждут, когда уже умрет Максим,/ Чтоб некрологи стряпать всех мастей./ И собирать просмотры с ними лайки./ Из трупов складывают потихоньку трафик:/ Как они жили и другие байки», — написал артист.