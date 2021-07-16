Мила Кунис отговорила Эштона Кутчера лететь в космос

Американский актер Эштон Кутчер рассказал, что продал свой билет на полет Virgin Galactic в космос, потому что жена Мила Кунис убедила его принять такое решение.

«Моя жена напоминала мне о том, что неразумным семейным решением было бы лететь в космос, ведь у нас маленькие дети», — заявил Кутчер в интервью изданию CheddarNews.

В 2012 году Кутчер был объявлен 500-м заказчиком коммерческой космической компании, подписавшимся на суборбитальное путешествие в открытый космос. Тогда стоимость«проезда» достигала $200 тыс., отмечает издание.

«Следующим рейсом меня не будет, но в какой-то момент я отправлюсь в космос», — сказал Кутчер.

11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.Вместе с Брэнсоном в полете приняли участие пять сотрудников Virgin Galactic.

Ранее сообщалось, что Virgin Galactic разыгрывает два билета в космос после полета Брэнсона.