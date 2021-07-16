Лукашенко на открытии «Славянского базара» обратился к «заблудшим и очумевшим»

В белорусском Витебске 25 июля открылся 30-й фестиваль «Славянский базар», пишет mk.ru.

По свидетельствам очевидцев, масштабное мероприятие проходит с полными трибунами зрителей, которым разрешили не носить защитные маски.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в приветственной речи гостям и участникам «Славянского базара» посетовал, что после распада СССР «Были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы». «Никто даже представить не мог, какая роль была уготована «Славянскому базару», — заявил Лукашенко, добавив, что искусство может стать дорогой к миру и взаимопониманию.

Кроме того, президент напомнил о недавнем решении Литвы построить на границе дополнительные заградительные сооружения. «Тем, кто не хочет, чтобы люди из других государств увидели Белоруссию своими глазами, а не сквозь призму фальшивых СМИ и Telegram-каналов, мы должны сказать — приезжайте к нам, дверь открыта. Заблудшим, очумевшим — посмотрите на нас», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Николай Басков экстренно отменил выступление на «Славянском базаре» из-за болезни.