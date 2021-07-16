Вдова Петра Мамонова сообщила, где похоронят артиста

Российского актера и музыканта Петра Мамонова похоронят 17 июля на кладбище подмосковного города Верея, в котором он жил последние 25 лет. Об этом сообщила вдова артиста Ольга Мамонова, передает РИА «Новости».

«Завтра, 17 июля, прощание и отпевание в Донском монастыре, Донская площадь, дом 1 в 9.30 утра. Потом мы заберем гроб и уедем в Верею, на Верейском кладбище похороним, где мы жили 25 лет подряд», — сказала она.

Ранее Мамонова сообщила, что прощание с ее супругом пройдет в Донском монастыре в Москве.

Петр Мамонов был госпитализирован в конце июня, несколько недель он находился в состоянии медицинской комы и на аппарате ИВЛ. 15 июля стало известно, что артист скончался. Ему было 70 лет.

Петр Мамонов основал группу «Звуки Му» вместе с Алексеем Бортничуком в 1983 году. Позже к ним присоединился Александр Липницкий. Также Мамонов играл в театре и снимался в кино. Наиболее известные работы с ним: «Игла» с Виктором Цоем в главной роли, «Такси-блюз», где Мамонов сыграл талантливого музыканта-алкоголика, «Шапито шоу» и «Остров» Павла Лунгина, в котором герой артиста весь фильм искупает грехи.