«Союзмультфильм» планирует закончить первый 3D-мультфильм до конца года

Директор студии «Союзмультфильма» Борис Машковцев заявил, что первый 3D-мультфильм «Адъютант Суворова» будет закончен до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

«Мы в этом году заканчиваем производство первого для студии полнометражного фильма в технологии компьютерной графики «Адъютант Суворова». Дата релиза из-за пандемии опять же неизвестна из-за того, что это будет кино для проката в кинотеатрах. Дата проката будет зависеть не только от наших сроков производства», — рассказал Машковцев.

По словам директора студии, «Адъютант Суворова» станет приключенческим мультфильмом в антураже последнего, Итальянского похода непобедимого российского полководца Александра Суворова.

«Главным героем фильма станет подросток, который попадает на службу к Суворову и является таким аналогом Д'Артаньяна или героев из «Гусарской баллады». То есть человек попадает в ситуацию, в которой он должен сильно вырасти», — рассказал Машковцев.

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