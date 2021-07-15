Басков экстренно отменил выступление из-за болезни

Артист Николай Басков экстренно отменил выступление на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за болезни. Об этом он написал в своем Instagram-аккаунте.

«К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!», — говорится в сообщении.

Также он напомнил, что 22 года назад впервые вышел на сцену фестиваля в Витебске.

«Сегодня на Площади лауреатов была заложена моя именная звезда, тем самым вписав мое имя в музыкальную историю легендарного фестиваля. Благодарю всех, кто пришел поддержать меня и разделить со мной этот знаковый момент, несмотря на 34 градусную жару», — добавил он.

Ранее Победитель «Евровидения» 2019 года голландец Дункан Лоуренс заболел коронавирусом и из-за этого отменил выступление на финальном концерте «Евровидения» 2021 года.